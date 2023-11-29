  • 29 Ноября, 22:10
  • BAIGENEWS

Юрта в рекламе известного бренда восхитила казахстанцев

Сегодня, 21:43
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instagram.com/loropiana Сегодня, 21:43
Сегодня, 21:43
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Фото: instagram.com/loropiana

Итальянский бренд одежды Loro Piana использовал в рекламе новой коллекции юрты. Снимки и видеоролик восхитили казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.

"Капсульная коллекция Loro Piana Holiday предлагает функциональные предметы, чтобы оставаться в тепле, активной и стильной", - говорится в описании к ролику, снятому в горах.

 
 
 
 
 
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Публикация от Loro Piana (@loropiana)

Под публикацией казахстанцы оставили множество комментариев. 

"Когда бренд понял, что ориентирован на казахов", "Всегда знал, что Лора пиана - это КЗ бренд", "Kazakh yurt", "Айналайын, жарайсыңдар. Всегда чувствовала, что вы свои", - пишут люди. 
 
 
 
 
 
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Публикация от Loro Piana (@loropiana)

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