Юрта в рекламе известного бренда восхитила казахстанцев
Сегодня, 21:43
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Сегодня, 21:43Сегодня, 21:43
82Фото: instagram.com/loropiana
Итальянский бренд одежды Loro Piana использовал в рекламе новой коллекции юрты. Снимки и видеоролик восхитили казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.
"Капсульная коллекция Loro Piana Holiday предлагает функциональные предметы, чтобы оставаться в тепле, активной и стильной", - говорится в описании к ролику, снятому в горах.
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Под публикацией казахстанцы оставили множество комментариев.
"Когда бренд понял, что ориентирован на казахов", "Всегда знал, что Лора пиана - это КЗ бренд", "Kazakh yurt", "Айналайын, жарайсыңдар. Всегда чувствовала, что вы свои", - пишут люди.
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