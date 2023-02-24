Юрист помог осуждённой в Абайской области отстоять родительские права на двоих детей

Фото: Иллюстративное фото

Юрист женской колонии помог осуждённой в Абайской области не потерять детей, передаёт BaigeNews.kz.

Алёна, осуждённая на 10 лет за хранение и распространение наркотиков, обратилась за консультацией, когда гражданский муж захотел лишить её родительских прав на двух несовершеннолетних детей.

"Процесс длился в течение двух месяцев, юристом учреждения №23 ДУИС Ботагоз Рахимбердиной использованы все возможности для оказания мне профессиональной помощи. Были истребованы дополнительные материалы, заявлялись ходатайства о привлечении свидетелей в мою пользу. В результате кропотливой и качественной работы юриста учреждения судом отказано в удовлетворении ходатайства моего гражданского мужа о лишении меня родительских прав в отношении моего сыночка Саши и дочери Арины. Они ещё маленькие. Сыну шесть лет, а дочурке четыре года. Суд меня поддержал и вынес объективное решение", - рассказала осуждённая.

В колонии отбывают срок около 200 женщин, они имеют право принимать участие в воспитании своих детей, общаться с ними. Им разрешается вести переписку с детьми, звонить им, также предусмотрены краткосрочные и длительные свидания.

Часто мужья и родственники осуждённых женщин подают на лишение их родительских прав, пока те находятся в местах лишения свободы, за неуплату алиментов, за то что ранее не занимались воспитанием детей, до осуждения злоупотребляли алкоголем и наркотиками.

Из всех осуждённых лишены родительских пять человек.