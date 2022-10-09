Юный казахстанец пожал руку президенту США

Фото: instagram.com/karik001

Девятилетний мальчик из Казахстана встретился с президентом США и пожал ему руку, передаёт BaigeNews.kz.

Видео разметили в соцсетях родители Альтаира.

На кадрах видно, как Джо Байден останавливается посреди улицы, берёт мальчика за руку и задаёт ему несколько вопросов.

"Сегодня состоялись переговоры мальчика из Казахстана - Альтаира и президента США - Джо Байдена", - пошутила мать мальчика на своей странице в соцсетях.

Известно, что встреча прошла у кампуса Пенсильванского Университета, куда Байден прибыл с визитом. В этом университете учится мама Альтаира.

Мальчик рассказал, что президент США спросил, как его зовут и сколько ему лет.