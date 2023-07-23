Юных сёрферов спасли на побережье Каспийского моря

Фото: ДЧС Мангистауской области

В Актау двоих подростков-сёрферов унесло течением в глубь моря на расстояние полутора киломатров от берега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Мангистауской области.

Инцидент произошёл 22 июля в 20:50.

"На пульт 112 ДЧС Мангистауской области поступило сообщение о том, что в 4 "а" микрорайоне г. Актау на побережье Каспийского моря, спасателями ДЧС Мангистауской области спасены подростки 2006 и 2007 года рождения, которых при использовании серфинг-доски унесло течением в глубь моря на расстоянии 1,5 км от берега. В медицинской помощи дети не нуждались", — рассказали спасатели.

В аварийно-спасательных работах были задействованы спасатели и плавсредство ДЧС Мангистауской области.