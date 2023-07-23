  • 23 Июля, 15:14
  • BAIGENEWS
Дожди, шквал и аномальная жара: каким будет воскресенье для казахстанцев
Замакима Шымкента арестовали на два месяца
"Лучший YouTube канал" и "Лучший подкаст" определят в Казахстане
В одну из школ Актобе будут запускать детей по отпечатку рисунка вен на ладони
Верховный суд поставил точку в деле об озёрах Малый Талдыколь
Вышла третья часть манги с участием Димаша Кудайбергена
Сотрудница дома престарелых Семея рассказала подробности о ситуации с подопечными
120 млн тенге заработала павлодарка спасая жителей от демонов
В Актюбинской области ввели карантин после нападения лисы на ребенка
Племянник олигарха Патоха Шадиева приговорен к 1,5 годам лишения свободы
44-летний сельчанин в СКО угрожал спрыгнуть с водонапорной башни
Центр приема граждан заработал в Астане
Родившегося с пневмонией младенца спасли неонатологи Алматы
Новые случаи кори фиксируют у детей в Мангистау
Казахстанская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Чехии
Что известно о матери, повесившейся на глазах у детей в Алматы
Власти Павлодара ради экологии планируют отказаться от салютов

Лента новостей

ДЧС Мангистауской области Сегодня, 14:07
121
Сегодня, 14:07
121
Фото: ДЧС Мангистауской области

Юных сёрферов спасли на побережье Каспийского моря

В Актау двоих подростков-сёрферов унесло течением в глубь моря на расстояние полутора киломатров от берега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Мангистауской области.

Инцидент произошёл 22 июля в 20:50. 

"На пульт 112 ДЧС Мангистауской области поступило сообщение о том, что в 4 "а" микрорайоне г. Актау на побережье Каспийского моря, спасателями ДЧС Мангистауской области спасены подростки 2006 и 2007 года рождения, которых при использовании серфинг-доски унесло течением в глубь моря на расстоянии 1,5 км от берега. В медицинской помощи дети не нуждались", — рассказали спасатели.

В аварийно-спасательных работах были задействованы спасатели и плавсредство ДЧС Мангистауской области.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:07
121
Поделитесь:
Наверх