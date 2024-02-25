Юные музыканты растрогали пассажиров поезда Туркестан-Павлодар

Юные домбристы, ехавшие на конкурс в Астану, решили порепетировать своё выступление прямо в поезде, передаёт BaigeNews.kz.

Позитивным видео поделились в пресс-службе КТЖ.

Благодаря таланту юных домбристов, вагон преобразился в настоящую сцену. Пассажиры поезда №46 маршрута Туркестан-Павлодар были приятно удивлены прекрасному вокальному исполнению детей, создавшим приятную атмосферу в поезде.

"Юные домбристы исполнили народную песню "Қазақтай ел қайда", слова которой принадлежат заслуженному деятелю Казахстана Несипбеку Айтулы. Как выяснилось, дети направлялись в Астану на участие в музыкальном соревновании", — говорится в сообщении.

Удивлённые пассажиры выкрикивали слова поддержки: "Какие молодцы", "Хорошо сыграли" и выражали пожелания успеха.

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Стоит отметить, что на поездах Национального Перевозчика часто артисты с удовольствием проводят репетиции и готовятся к своим выступлениям, радуя всех пассажиров уникальным искусством.

Ранее в сети появилось видео, где талантливые домбристы устроили концерт по дороге из Алматы в Шымкент.