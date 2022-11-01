Юношу-маугли нашли в Темиртау

В Темиртау обнаружили 16-летнего подростка, который был заперт в гараже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Свидетелем такого жестокого обращения с подростком стала жительница Темиртау. По её словам, 16-летний парень отстал в развитии, ни с кем не разговаривает, не умеет писать и читать.

"Мальчик рос в приёмной семье. Где его настоящие родители, неизвестно. Также говорят, что у приёмных родителей нет даже документов об усыновлении и свидетельства о рождении. Поэтому, наверное, он и не ходил в школу. Они не справлялись с ним и запирали в гараже", - сообщила жительница Темиртау.

О данному случае стало известно в конце лета. На данный момент полиция выясняет, как ребёнок оказался в такой ситуации и где его родные родители.