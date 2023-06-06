Юноша утонул в водохранилище в Караганде

Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

19-летний парень утонул в водохранилище в Караганде. Об этом сообщили в ДЧС региона, передаёт BaigeNews.kz.

"6 июня на Федоровском водохранилище во время купания в запрещённом месте утонул парень 2004 года рождения. О происшествии спасателям сообщили его друзья", - уточнили в ДЧС.

Водолазы обнаружили тело утонувшего на расстоянии восьми метров от берега, на глубине трёх метров. В этом месте дно водоёма неровное, есть резкие перепады глубин.