Юная казахстанская шахматистка обыграла сильнейшего гроссмейстера мира

Фото: instagram.com/m_kamalidenova

На прошедшем матче женской сборной Казахстана против женской собрной мира в Астане, 17-летняя Меруерт Камалиденова обыграла сильнеийшего женского гроссмеийстера по версии ФИДЕ Хоу Ифань, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.

Казахстанская шахматистка добилась сенсационной победы в блице. Отметим, что китаянка Хоу Ифань является четырёхкратной чемпионкой мира среди женщин, также она трёхкратная победительница женских командных чемпионатов мира в составе команды КНР.

Также в матче успешно выступила еще одна юная шахматистка Алуа Нурманова, которая стала самой результативной на турнире набрав 11 побед.

Напомним, ранее в столице Казахстана завершился уникальный шахматный турнир в котором женская сборная Казахстана сразилась с женской сборной мира.

На ряду с опытными, в турнире приняли участие и молодые казахстанские шахматистки: Меруерт Камалиденова, Лия Курмангалиева , Ксения Балабаева, Алуа Нурманова, Зарина Нургалиева.

В упорноий борьбе казахстанская команда уступила сборноий мира со счетом 73:55, одержав, тем не менее, ряд ярких побед в ходе соревнований.

"Мы уступили сборной мира, но наши девушки показали выдающуюся игру. Они оказались более чем достойными соперницами для лучших шахматисток планеты. Результаты матча подтверждают, что наша команда – одна из сильнейших в мире. Думаю, мало кто бы мог претендовать на лучшие результаты против такого звездного состава, который приехал к нам в гости. Мы по-настоящему гордимся нашими спортсменками, и я уверена, что их главные достижения значительно превзойдут все наши ожидания", - отметила исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Гульмира Даулетова.

Общиий призовоий фонд матча женских сборных составил 50 000 долларов.