Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Хобарте

Фото: пресс-службы ФТК

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг теннистного турнира в Хобарте в Австралии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

51-я ракетка мира Юлия Путинцева одержала уверенную победу над американкой Клэр Лью, занимающей 59-ю строчку мирового рейтинга в первом круге турнира WTA 250 Hobart International со счётом 6:2, 6:4.

По ходу матча, продолжавшегося один час и 34 минуты, Путинцева сделала три эйса и реализовала три брейк-пойнта, при этом ни разу не проиграв в геймах на своей подаче. Соперница казахстанки по второму кругу опредлится позже.

В Аделаиде на турнире серии WTA 500 Елена Рыбакина в паре с Анастасией Павлюченковой в первом круге со счётом 7:6 (7:5), 6:2 обыграли Ангелину Габуеву из России и Ану Богдан из Румынии.