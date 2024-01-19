Ящик для пожертвований взломали в мечети в Туркестанской области
Сегодня, 20:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:31Сегодня, 20:31
99Фото: polisia.kz
Кражу денег из ящика для пожертвований в мечети раскрыли в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По словам сотрудника мечети, расположенной в Жетысайском районе, ночью неизвестные вскрыли стоящий перед зданием металлический ящик и похитили из него все деньги.
Полицейские установили подозреваемых - двух 18-летних безработных.
В ходе следствия выяснилось, что они сговорились и ночью вскрыли ящик монтировкой, похитив пожертвования прихожан. Деньги поделили между собой.
В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по факту кражи.