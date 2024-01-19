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Ящик для пожертвований взломали в мечети в Туркестанской области

Сегодня, 20:31
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 20:31
Сегодня, 20:31
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Фото: polisia.kz

Кражу денег из ящика для пожертвований в мечети раскрыли в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам сотрудника мечети, расположенной в Жетысайском районе, ночью неизвестные вскрыли стоящий перед зданием металлический ящик и похитили из него все деньги.

Полицейские установили подозреваемых - двух 18-летних безработных.

В ходе следствия выяснилось, что они сговорились и ночью вскрыли ящик монтировкой, похитив пожертвования прихожан. Деньги поделили между собой.

В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по факту кражи.

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