Ящик для пожертвований взломали в мечети в Туркестанской области

Кражу денег из ящика для пожертвований в мечети раскрыли в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам сотрудника мечети, расположенной в Жетысайском районе, ночью неизвестные вскрыли стоящий перед зданием металлический ящик и похитили из него все деньги.

Полицейские установили подозреваемых - двух 18-летних безработных.

В ходе следствия выяснилось, что они сговорились и ночью вскрыли ящик монтировкой, похитив пожертвования прихожан. Деньги поделили между собой.

В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по факту кражи.



