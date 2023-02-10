Ярмарку вакансий для выпускников "Болашака" провели в Астане

На выставочной площадке Astana Hub состоялась ярмарка вакансий для IT-специалистов, инженеров и технарей, прошедших обучение по программе "Болашак" в ведущих зарубежных вузах мира, передаёт BaigeNews.kz.

Организовали мероприятие министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Миннауки и высшего образования и Центр международных программ.

В ярмарке приняли участие около 20 компаний в сфере IT и телекоммуникаций, аэрокосмической и электронной промышленности. Среди них Казахтелеком, QazInnovations, Казпочта, Кселл, Tele2, Казахстан ғарыш сапары, Astana Hub, Beeline и другие.

Соискатели смогли побеседовать с работодателями, получить информацию о перспективах карьерного роста, социальных гарантиях, заработной плате на предлагаемые вакансии.

"Кадровый спрос в индустрии IТ, телекоммуникаций усиливается с каждым годом. Такие ярмарки полезны как для болашаковцев, так и для работодателей. Центр международных программ на постоянной основе оказывает содействие выпускникам в трудоустройстве. Мы сотрудничаем с 280 ведущими работодателями страны. До конца года мы планируем провести ещё одну ярмарку", - сказал председатель правления АО "Центр международных программ" Ануар Жангозин.

На мероприятии Минцифры и Центр международных программ подписали меморандум о сотрудничестве.