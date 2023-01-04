Яркий и цветущий город стал заброшенным - волонтёры о январских событиях

Фото: Рустам Кайыров

BaigeNews.kz продолжает серию материалов, посвящённых годовщине январских событий. В этот раз героями публикации стали волонтёры, которые в те страшные дни помогали алматинцам, оставшимся без еды и лекарств, и даже вставали на защиту своих дворов.

Мы увидели, насколько хрупок мир

Рустам Кайыров - один из волонтёров молодёжного крыла АНК. В первые дни алматинской трагедии команда активно информировала население о происходящих событиях.

"В первые дни мы все были потрясены. Ждали официальную информацию от главы государства. Первое, что мы сделали по мере поступления связи - активно агитировали, чтобы люди не поддавались панике и провокациям. Даже обзванивали. Призывали всех, чтобы не мешали работе силовых структур, чтобы оставались дома. У нас получилось по хештегам приличный охват сделать - порядка 400 тысяч просмотров. Ближе к 9-10 января, когда уже более-менее ситуация "устаканилась", но ещё было опасно, мы вышли на улицы. За счёт меценатов этнокультурных объединений мы закупили еду и развозили - на блокпосты, коммунальным службам, военным, патрулирующим на улицах. За неделю мы развезли более 5 000 порций горячей еды - плов, салат, лепёшка, горячий чай", - рассказал Рустам Кайыров.

После волонтёры вышли наводить порядок на улицах.

Мужчина также рассказал, что когда в городе были погромы и грабежи, он вместе с соседями защищал магазины в своём дворе.

"Мы организовали дружины - защищать свои дворы. Понимали, что далеко отходить нельзя. У меня под окном громили "Магнум", и мы поняли, что дойдут и до магазинов у дома, а это бизнес наших соседей, друзей, среди которых есть матери-одиночки. Вышли их защищать. Также машины, которые стояли во дворе. Столкновений, слава богу, не было. Ходили какие-то непонятные люди, не вооружённые преступники, думаю, это были обычные мародёры. Мы дежурили толпой, по полночи. Они видели нас, и уходили из двора. Были такие ситуации", - рассказал Рустам Кайыров.

Команда волонтёров также сдавала кровь, чтобы помочь пострадавшим.

"Январские события - это урок о том, каким хрупким является наш мир. Ломать - не строить. Мы восстановили город и экономику, но не можем вернуть потерянные жизни. Такое не должно повторяться. Судя по интервью тех, кто участвовал, кого осудили, они тоже жалеют обо всём этом. Нам нужно извлечь урок и о том, что нельзя поддаваться на провокации. Люди вышли, и основная масса поддалась на провокации и лозунги. Всегда на всё нужно смотреть с холодной головой", - считает Рустам Кайыров.

Цветущий город стал заброшенным

Волонтёр Багдат Анарбаева вспоминает, что сначала активисты были в замешательстве, не зная, чем могут помочь в условиях погромов. Ведь такое в стране происходило впервые.

"Мы вначале не знали, как можем помочь, ведь мы не правоохранительные органы. В физическом плане мы не могли. Решили помогать в своём направлении. Переговорили с другими волонтёрами, организовали работу волонтёрского штаба. У нас уже был некий опыт, во время пандемии мы также действовали сообща через городской волонтёрский штаб. В первую очередь, ориентировались на людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Более двух тысяч студентов были закрыты в общежитиях, не могли выйти, многие магазины не работали, люди искали хлеб. Аптеки тоже не работали, многие остались без еды, продуктов и горячего питания. Работали также с социально уязвимыми слоями населения. Одинокие пенсионеры, патронаж которых мы ведём, не могли выйти на улицу. Есть люди с особыми потребностями. И есть много семей, которые лишились работы и подработок в эти дни. Мы помогали продуктами и лекарствами", - делится Багдат Анарбаева.

Позже волонтёры совместно с акиматом открыли call-центр.

"Оказывали консультационные услуги, юридическую помощь предпринимателям и физлицам, которые не знали, куда обращаться. Также психологическую помощь. Много людей обращались за психологической помощью, были в шоковом состоянии. Многие увидели ужасающие картины. Обработали более трёх тысяч заявок по разным направлениям. Также звонили те, кто хотел помочь другим. Уточняли, как могут помочь. Приносили продукты. С миру по нитке мы собирали продукты и вещи первой необходимости. В целом нам удалось благодаря содействию правоохранительных органов и акимата максимально безопасно организовать эту работу. Мы обеспечили более 70-80 семей продуктами и лекарствами первой необходимости, хозтоварами, более семи тысяч порций раздали горячего питания для студентов", - сказала девушка.

Сейчас она вспоминает это всё, как страшный сон.