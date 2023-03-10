Яркая борьба зимы и весны: метель на севере и +20 на юге обещают синоптики в выходные

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В Казахстане в следующе три дня, 11, 12 и 13 марта, метеорологи обещают снег, метель и потепление до 20 градусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казгидромета.

Неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана сохранится из-за быстрой смены барических образований. Пройдут осадки в виде снега и дождя с порывистым ветром, в северо-западных. В северных и восточных регионах прогнозируется низовая метель.

11-12 марта на юге страны пройдут сильные дожди, 12-13 марта в восточных областях республики ожидаются сильные осадки (дождь, снег), 12-13 марта на юго-востоке Казахстана – сильные дожди. По стране ожидаются туманы, в северной половине — гололёды. В южной половине республики ожидаются грозы.