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  • Яркая борьба зимы и весны: метель на севере и +20 на юге обещают синоптики в выходные
pixabay.com Сегодня, 14:53
93
Сегодня, 14:53
93
Фото: pixabay.com

Яркая борьба зимы и весны: метель на севере и +20 на юге обещают синоптики в выходные

В Казахстане в следующе три дня, 11, 12 и 13 марта, метеорологи обещают снег, метель и потепление до 20 градусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казгидромета.

Неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана сохранится из-за быстрой смены барических образований. Пройдут осадки в виде снега и дождя с порывистым ветром, в северо-западных. В северных и восточных регионах прогнозируется низовая метель.

11-12 марта на юге страны пройдут сильные дожди, 12-13 марта в восточных областях республики ожидаются сильные осадки (дождь, снег), 12-13 марта на юго-востоке Казахстана – сильные дожди. По стране ожидаются туманы, в северной половине — гололёды. В южной половине республики ожидаются грозы.

"Температура воздуха: в западных областях страны ожидается колебание ночью от 0-10 тепла до 2 мороза - 8 тепла, днём от 3-15 до 7-18 тепла, понижение на северо-западе, севере, в центре, востоке республики ночью от 0-12 до 3-15 мороза, днём от 3 мороза-10 тепла до 5 мороза-3 тепла, на юге ночью понижение до 3 мороза-10 тепла, днём повышение до 10-20 тепла, на юго-востоке понижение ночью до 0-8 тепла, днём до 2-18 тепла", — говорится в сообщении.

 

  

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#погода #метель #снег #выходные #Казгидромет #тепло
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:53
93
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