Япония запретила экспортировать в Россию авто с объёмом двигателя более 1,9 литра

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Япония расширила список автомобилей, запрещённых для ввоза в Россию. Так, с 9 августа страна прекратит поставлять в Россию свои автомобили с объёмом двигателя более 1,9 литра, гибридные авто и электрокары. Запрет коснулся также яхт, железнодорожных локомотивов и составов. Об этом говорится в опубликованном сообщении Минэкономики страны, передаёт BaigeNews.kz.

В Минэкономики пояснили, что запрет вводится на основании мер, принимаемых другими крупными государствами. Точный перечень запрещённых к экспорту товаров правительство Японии определит 2 августа.