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  • Япония запретила экспортировать в Россию авто с объёмом двигателя более 1,9 литра
smallbusiness.co.uk Сегодня, 12:51
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Сегодня, 12:51
162
Фото: smallbusiness.co.uk

Япония запретила экспортировать в Россию авто с объёмом двигателя более 1,9 литра

Япония расширила список автомобилей, запрещённых для ввоза в Россию. Так, с 9 августа страна прекратит поставлять в Россию свои автомобили с объёмом двигателя более 1,9 литра, гибридные авто и электрокары. Запрет коснулся также яхт, железнодорожных локомотивов и составов. Об этом говорится в опубликованном сообщении Минэкономики страны, передаёт BaigeNews.kz.

В Минэкономики пояснили, что запрет вводится на основании мер, принимаемых другими крупными государствами. Точный перечень запрещённых к экспорту товаров правительство Японии определит 2 августа.

 

О том что Япония планирует запретить поставки машин с объёмом двигателя свыше 1,9 литра сообщалось ранее. Отметим, что это наиболее популярные японские авто, ввозимые в Россию. Минфин Японии оценивает стоимость общего экспорта в РФ за 2022 год в 4,3 миллиарда долларов, что почти на треть меньше показателей 2021-ого.

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Сегодня, 12:51
162
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