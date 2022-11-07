Январские события: среди задержанных 41 член ОПГ

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Более пяти тысяч досудебных расследований зарегистрировано правоохранительными органами по январским событиям. Среди задержанных 41 член ОПГ, 126 имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои, передаёт BaigeNews.kz.

Данные озвучил на брифинге в СЦК замначальника Службы уголовного преследования Генпрокуратуры Елдос Килымжанов.

По его словам, ведётся 27 досудебных расследований по фактам терроризма, 131 – по массовым беспорядкам, 146 – по убийствам.

Подозреваемыми признано 1 612 лиц, из них 787 за участие в массовых беспорядках.

"Среди задержанных 41 член ОПГ, 126 лиц имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои. По всем фактам нападения и участвовавшим в них лицам имеются доказательства и подтверждения их причастности к указанным преступлениям. На стадии следствия находятся 296 уголовных дел в отношении 344 лиц. Из них под стражей – 136, домашний арест – семь, под подпиской о невыезде – 144 лица, залог – 17, личное поручительство – двое и другие меры пресечения, не связанные с арестом. Среди арестованных 46 членов запрещённых экстремистских движений", - сказал Килымжанов.

Он заверил, что всем арестованным обеспечиваются должные условия содержания, включая право на защиту, санитарные нормы, питание, обеспечение медикаментами.

С учётом состояния здоровья и других факторов 284 гражданам содержание под стражей заменено на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство.