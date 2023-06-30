Январские события: похищенное оружие нашли возле могил в Таразе

Фото: ДП Жамбылской области

Похищенное в ходе январских событий оружие нашли возле могил в городе Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Жамбылской области.



Три полиэтиленовых мешка с оружием и боеприпасами внутри обнаружили по улице Махамбет Батыра среди зарослей травы возле кладбища. Из мешков были изъяты самозарядный гладкоствольный карабин марки "Сайга 410" с 3 боеприпасами 10,25 миллиметра калибра, одноствольное гладкоствольное охотничье ружье марки "ИЖ КА" 16 миллиметров калибра, одноствольный гладкоствольный винчестер марки "Hatsan" 12 мм калибра, похищенное со склада ДП Жамбылской области, а также одноствольное гладкоствольное охотничье ружье марки "ИЖ 17" 16 мм калибра со стертыми заводскими номерами.

"В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Назначена судебно-баллистическая экспертиза", - сообщил начальник УПН ДП Жамбылской области подполковник полиции Алим Бажикбаев.

В полиции Жамбылской области напомнили, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшее это в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будет, если нет причастности к другим правонарушениям. Анонимность гарантируется.