Яндекс завершил перенос серверов в Казахстан

Компания Яндекс завершила перенос серверов yandex.kz в Казахстан. Работы велись с августа по плану, согласованному с Минцифры, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МЦРИАП, команда Яндекс Казахстана привезла в страну необходимое оборудование и ввела его в эксплуатацию. Затем проводилось нагрузочное тестирование и после его успешного окончания портал yandex.kz полностью перевели на местные серверы.