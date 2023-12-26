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Яндекс завершил перенос серверов в Казахстан

Сегодня, 17:35
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МЦРИАП РК Сегодня, 17:35
Сегодня, 17:35
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Фото: МЦРИАП РК

Компания Яндекс завершила перенос серверов yandex.kz в Казахстан. Работы велись с августа по плану, согласованному с Минцифры, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МЦРИАП, команда Яндекс Казахстана привезла в страну необходимое оборудование и ввела его в эксплуатацию. Затем проводилось нагрузочное тестирование и после его успешного окончания портал yandex.kz полностью перевели на местные серверы.

"Яндекс Казахстан планомерно работает над укреплением национальных ресурсов и локализует свои сервисы для казахстанцев. Перенос серверов на территорию страны - важный шаг. Он означает, что данные наших пользователей будут обрабатываться в Казахстане. Министерство уделяет большое внимание безопасности данных наших граждан", - отметил министр Багдат Мусин.

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