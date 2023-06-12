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media.cnn Сегодня, 12:35
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Сегодня, 12:35
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Фото: media.cnn

Яхта с туристами загорелась у берегов Египта

Пожар произошел на яхте в Красном море, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Al Jazeera. Как сообщили египетские власти, короткое замыкание в электросети привело к возгоранию на судне, где находились 15 туристов и 12 членов экипажа.

Все члены экипажа и 12 пассажиров были спасены и доставлены на сушу. Трое туристов считаются пропавшими без вести. Сообщается, что это граждане Великобритании.

Напомним, на прошлой неделе на египетском курорте Хургада акула съела туриста из России.

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Сегодня, 12:35
202
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