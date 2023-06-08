Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде

Фото: pixabay.com/Alondav

Акула насмерть загрызла мужчину в Хургаде. Инцидент произошёл недалеко от самого популярного пляжа в городе Dream Beach. Погибшим оказался россиянин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Туристы сняли момент нападения на видео. Спасти мужчину не успели.

Все пляжи в городе закрыли. Морская полиция Египта предупреждает граждан, что в воде опасно.

"Одна девушка успела спастись и выбраться из воды. Сейчас в море никого не пускают. Плавники акул также видели на нескольких пляжах неподалёку", - говорится в сообщении.

В Генконсульстве РФ журналистам подтвердили, что погибшим от нападения оказался россиянин.