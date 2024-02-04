Ядерную ракету нашли в гараже у жителя США

В США полиция нашла ядерную ракету в гараже у жителя орода Белвью в штате Вашингтон. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си, передаёт BaigeNews.kz.

Полицейские обнаружили необычную находку после звонка из Национального музея военно-воздушных сил США в Огайо.

Сотрудники музея рассказали, что некий житель города Белвью в штате Вашингтон предложил отдать им ракету, которая находится в его гараже. Получив эту информацию, полицейские отправили по нужному адресу группу для обезвреживания боеприпасов.

Полиция сообщила, что в гараже найдена "ракета Douglas AIR-2 Genie — неуправляемая ракета класса "воздух-воздух", которая имела ядерную боеголовку W25 мощностью 1,5 килотонны".

По информации полиции, обнаруженное устройство "фактически представляло собой бак для ракетного топлива". Однако самой боеголовки, как и топлива, в ракете не было.

Владелец ракеты рассказал, что она раньше принадлежала его умершему соседу и была изначально приобретена на распродаже частной коллекции.

Сообщалось, что в США запустят первую напечатанную на 3D-принтере ракету. На низкую околоземную орбиту она способна выводить грузы массой до 1250 кг, а стоит каждый полет 12 млн долларов.