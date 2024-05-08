Яблоки, тюльпаны и розовые фламинго: казахстанцы в соцсетях восхищаются красотами родины
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В Казахстанском сегменте соцсетей вот уже не первый год набирает обороты новый тренд — душевные видео о родном крае и его живописной природе. Подборку видео, которые могут по-настоящему вдохновить на поездку в Казахстан, публикует BaigeNews.kz.
Казахстанский бизнесмен, общественный деятель и спортивный функционер Ерлан Кожасбай, примеру, признался в любви своей малой родине — городу Сарканду, расположенном в области Жетысу.
"Для меня Сарканд — малая родина, и мы приезжаем сюда каждый год, в мае и не только. В этот раз я взял детей в горы Жонгар Алатау, где яблоня Сиверса, родоначальница всех яблок в мире, распускает свои бело-розовые цветы, покрывая горы невероятной красотой. Воздух наполняется ароматом, и каждый уголок знакомых с детства гор будто оживает. Мы с семьей всегда наслаждаемся этим моментом, наблюдая, как природа расцветает на глазах. Это напоминает нам, что удивительное и прекрасное находится совсем рядом — здесь, на нашей земле", — написал Ерлан Кожасбай.
Жители Павлодарской области обожают рассказывать про "жемчужину" региона — Баянаул. Довольно известна в местном сегменте социальных сетей семья Жусупбаевых, которые с упоением пишут от родном селе Каражар, расположенном у подножья горы Каражар. Каждый сезон сюда прилетают лебеди.
Казахстанка Гаухар Токмуратова с любовью воспевает свой любимый Шымкент.
"Шымкент, Чимкаго, Шымкала, шырайлы Шымкент - малая родина, теплый зимой, очень жаркий летом, с кафе и ресторанами каждые 100 метров, причем, на любой вкус - казахская кухня, узбекская, азербайджанская и др. Город скверов и садов, скамеечек повсюду, чтобы присесть и отдохнуть в тенечке. Динамично разрастающийся, новые районы с ЖК, целой инфраструктурой попадает масштабами! Город многочисленных базаров, где царит своя субкультура! Город тоев, количество помпезных тойхан зашкаливает, но в сезон они не простаивают! Цвети, мой родной город!", — подписала казахстанка свой душевный видеоролик.
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Знаменитый своими эпичными видео о розовых фламинго блогер Азамат Сарсенбаев не раз признавался в любви Актау и уникальным пейзажам каспийского моря. На этот раз Азамат поделился оптимистичным видео о том, как в мелеющий Каспий возвращается вода.
"Каспийское море потихоньку начинает наполняться. Буквально год назад, вода в северной части каспийского моря отошла от берегов на десятки километров, и вот сейчас, буквально за один год, из-за паводков, вода начинает возвращаться… Очень надеюсь, что тенденция обмеления каспийского моря остановилось не только из-за паводков и 2024 год станет стартом для оздоровление нашего моря. Душа радуется…", — пишет Азамат.
А ещё Азамат Сарсенбаев — автор потрясающих видео об Актау с высоты птичьего полёта.
Чудесными фотоснимками и видео казахстанских тюльпанов делится жамбылский любитель-орнитолог Малик Нукусбеков. Для того чтобы "поймать" недолгое время цветения какого-нибудь вида тюльпана, он может отправиться за сотни километров от родного дома. На этот раз в объектив фотографа попали цветы, растущие в Байдибекском районе Туркестанской области.
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"Беркқара қызғалдағы (Tulipa Berkariensis) тюльпан Берккаринский один из прородител всех декоративных тюльпан в европейских стран в том числе в Голландии который в своё время брали луковицы Османской империи увезенные у нас с юга Казахстана. Сегодня по проекту сохранении дрофы проехали Байдибекский район Туркестанской области. Это места Джон который растёт этот уникальный эндемик Казахстана тюльпан Берккаринский место фантастический, так как здесь растёт несколько морфы (вариации) данного тюльпана", — пишет Малик Нукусбеков.
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