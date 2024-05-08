Яблоки, тюльпаны и розовые фламинго: казахстанцы в соцсетях восхищаются красотами родины

В Казахстанском сегменте соцсетей вот уже не первый год набирает обороты новый тренд — душевные видео о родном крае и его живописной природе. Подборку видео, которые могут по-настоящему вдохновить на поездку в Казахстан, публикует BaigeNews.kz.

Казахстанский бизнесмен, общественный деятель и спортивный функционер Ерлан Кожасбай, примеру, признался в любви своей малой родине — городу Сарканду, расположенном в области Жетысу.

"Для меня Сарканд — малая родина, и мы приезжаем сюда каждый год, в мае и не только. В этот раз я взял детей в горы Жонгар Алатау, где яблоня Сиверса, родоначальница всех яблок в мире, распускает свои бело-розовые цветы, покрывая горы невероятной красотой. Воздух наполняется ароматом, и каждый уголок знакомых с детства гор будто оживает. Мы с семьей всегда наслаждаемся этим моментом, наблюдая, как природа расцветает на глазах. Это напоминает нам, что удивительное и прекрасное находится совсем рядом — здесь, на нашей земле", — написал Ерлан Кожасбай.

Жители Павлодарской области обожают рассказывать про "жемчужину" региона — Баянаул. Довольно известна в местном сегменте социальных сетей семья Жусупбаевых, которые с упоением пишут от родном селе Каражар, расположенном у подножья горы Каражар. Каждый сезон сюда прилетают лебеди.

Казахстанка Гаухар Токмуратова с любовью воспевает свой любимый Шымкент.

"Шымкент, Чимкаго, Шымкала, шырайлы Шымкент - малая родина, теплый зимой, очень жаркий летом, с кафе и ресторанами каждые 100 метров, причем, на любой вкус - казахская кухня, узбекская, азербайджанская и др. Город скверов и садов, скамеечек повсюду, чтобы присесть и отдохнуть в тенечке. Динамично разрастающийся, новые районы с ЖК, целой инфраструктурой попадает масштабами! Город многочисленных базаров, где царит своя субкультура! Город тоев, количество помпезных тойхан зашкаливает, но в сезон они не простаивают! Цвети, мой родной город!", — подписала казахстанка свой душевный видеоролик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гаухар Токмуратова (@gakku1603)

Знаменитый своими эпичными видео о розовых фламинго блогер Азамат Сарсенбаев не раз признавался в любви Актау и уникальным пейзажам каспийского моря. На этот раз Азамат поделился оптимистичным видео о том, как в мелеющий Каспий возвращается вода.

"Каспийское море потихоньку начинает наполняться. Буквально год назад, вода в северной части каспийского моря отошла от берегов на десятки километров, и вот сейчас, буквально за один год, из-за паводков, вода начинает возвращаться… Очень надеюсь, что тенденция обмеления каспийского моря остановилось не только из-за паводков и 2024 год станет стартом для оздоровление нашего моря. Душа радуется…", — пишет Азамат.

А ещё Азамат Сарсенбаев — автор потрясающих видео об Актау с высоты птичьего полёта.

Чудесными фотоснимками и видео казахстанских тюльпанов делится жамбылский любитель-орнитолог Малик Нукусбеков. Для того чтобы "поймать" недолгое время цветения какого-нибудь вида тюльпана, он может отправиться за сотни километров от родного дома. На этот раз в объектив фотографа попали цветы, растущие в Байдибекском районе Туркестанской области.

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