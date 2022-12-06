"Я выбрала помогать бомжам" - удивительные истории акмолинских волонтёров

Фото: Асель Турар

Уровень развития волонтёрства – признак цивилизованности общества. Так считают добровольцы в Акмолинской области. Они помогают простым семьям собрать деньги на лечение тяжёлых болезней, носят продукты и наводят порядок в квартирах одиноких пенсионеров, кормят бездомных, ищут без вести пропавших земляков, организовывают приют для бродячих животных и вносят свой вклад в нравственное воспитание детей. И если поначалу к волонтёрам, абсолютно бескорыстно взявшим на себя эту непростую миссию, смотрели как на чудаков, то сегодня им стараются помочь. Корреспондент BaigeNews.kz записал несколько интересных историй.

Анаргуль Мушканова: "Когда-то бездомные кормили меня, теперь я – их"

История кокшетауского волонтёра Анаргуль Мушкановой похожа на сценарий кино. У неё высшее образование, но работает женщина в Центре крови уборщицей. Получая зарплату в 65 тысяч тенге, она умудряется готовить обеды для бездомных. Отчасти потому, что когда-то самой приходилось голодать, и подкармливали её как раз-таки люди на теплотрассах. И, наконец, Анаргуль стала мамой для чужого ребёнка.

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Много лет назад девушка приехала в Казахстан из соседнего государства, но по стечению разных обстоятельств оказалась на улице. Анаргуль пришлось жить с маленьким ребёнком на холодной заброшенной даче, потом в центре адаптации для лиц без определённого места жительства, затем в гостинице. Спустя какое-то время местные власти выдали женщине комнату в общежитии.

"Судьба, как видите, не баловала. Порой била наотмашь. Было время, когда нас подкармливали бездомные на трубах. Я не брезговала: голод не тётка. Эта благодарность привела меня в волонтёрство. Я выбрала помогать бомжам, потому что это, наверно, самая непопулярная ниша среди волонтёров. Охотно помогают детям, старикам. Тем, кто болеет. Кто карабкается изо всех сил, но обстоятельства сильней. А эти – взрослые, часто молодые, "сами виноватые". Теплотрасса, лохмотья, голод – их добровольный выбор. Большинству милей бутылка, нежели попытаться подняться. Но это всё ещё люди – нужно, чтобы их тоже кто-то любил", – слова Анаргуль приводят в замешательство.

Её рабочий день длится до пяти вечера, после она убирает квартиры. На свою, мягко говоря, скромную зарплату женщина покупает продукты. Делит их на две части: себе с дочерьми и им. В основном, это макароны, гречка, капуста, морковь. И за калым часто просит рассчитаться продовольствием. Непопулярная, но, безусловно, гуманная миссия Анаргуль собрала вокруг себя небольшую кучку помощников. Кто-то время от времени подкидывает деньги, кто-то покупает одноразовую посуду, кто-то берёт на себя развозку.

На улицах живут 14 подопечных Анаргуль: одни – на трубах, другие – в колодцах. Собеседница с улыбкой говорит, что знает места их обитания, истории и даже характеры.

Фото предоставлено героиней

Пользуясь случаем, волонтёр озвучила проблемы: им нужно помещение, где можно было бы кормить людей. Или маленький автобус, который готовы сами оборудовать под передвижную кухню.

У мягкой с виду Анаргуль жёсткая хватка: если уж взялась за дело, обязательно доведёт до ума. Она не только подкармливает бездомных, но и старается устроить их в приюты или найти родных.

"Есть такие, у кого родственники ездят на джипах. Я, если честно, не церемонюсь, стыжу их. Нельзя бросать близкого человека на произвол судьбы. Да, сломался, пошёл на поводу у пороков. Ты попробуй протянуть руку, ведь никто не знает, где сам окажешься завтра. Судьба порой такие фортели с нами выкидывает: я сама – яркое тому подтверждение. А Всевышний всё видит", – в голосе волонтёра слышатся стальные нотки.

Анаргуль с гордостью рассказывает историю одного из своих подопечных Газиза, в прошлом мастера спорта, которого, спустя годы, нашёл и забрал из центра адаптации лиц БОМЖ младший брат. Как они обнимались!

Героиня воспитывает двух дочерей, одна из которых – приёмная.

"Три года назад ко мне обратилась кондуктор автобуса. Говорит, мол, у нас есть водитель, хороший такой человек. У него дочку после смерти мамы забрали в интернат. Он бьётся, но пока безуспешно", – вспоминает волонтёр.

Благодаря его стараниям, упорству Анаргуль и помощи госорганов, отца восстановили в родительских правах. Сегодня они вместе воспитывают обеих дочерей, которые, к слову, ровесницы. Девочкам по 14 лет, ходят в одну школу.

"В юности я говорила всем, что возьму ребёнка из детского дома. Так и вышло. Кстати, за приёмную дочку никаких выплат я не получаю. Ни копейки. И отцу запретила трогать. Пусть копятся на счету, на образование девочки. А пока мои малышки растут на радость – дружные, учатся хорошо. Ходят на разные кружки – каратэ, финансовая грамотность, лепка, бисероплетение. Верю, их судьба будет понятней и счастливей, чем наша", – поделилась напоследок героиня.

Семья Лутошкиных: "Волонтёрство дало нам больше, чем мы людям"

Добро можно и нужно творить всей семьёй. Это наглядно демонстрируют Андрей и Марина Лутошкины из города Атбасара. Волонтёрством супруги занимаются с 2013 года, за это время успели "заразить" своих троих детей, им 24, 12 и 6 лет. Они помогают родителям во всём – расфасовать продукцию, раздать листочки и ручки, организовать встречу с подростками и молодёжью, помочь в написании программы.

"Нас многие называют волонтёрами-семейниками. Это наша фишка – всегда готовая команда. Не нужно никого искать, собирать. Есть мы и наши дети, а потом уже подтягиваются единомышленники. У нас не бывает эмоциональных спадов и выгорания: только ты устал или захандрил – на помощь тут же супруга. И ты уже понимаешь: всё сможем-сделаем", – делится Андрей.

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В уходящем году Лутошкины работали сразу по нескольким направлениям. Первое – "Сабақтастық", это работа с подростками по организации досуга и развитию жизненно важных навыков. В последние годы волонтёры-"семейники" активно развивают свои компетенции как менторы-тренеры по работе с молодёжью: проводят на базе школы и колледжей, библиотек и местных коворкинг-центров занятия (онлайн и оффлайн) на темы критического мышления, ораторского мастерства, коммуникаций, работы в команде. Они регулярно организуют диалоговые площадки, тренинги, хакатоны – одним словом, развивают в Атбасаре неформальное образование. Удивительно, что супруги с непрофильным образованием – у Андрея техническое, Марины экономическое – с проектом справляются на "отлично".

Второе направление – "Аяла", проект направлен на младших школьников. Супруги проводили в школе тематические встречи, к примеру, на темы гуманного отношения к животным, чтения, нецензурной лексики.

"Саулық" – популяризация донорства крови среди молодёжи нашего города. Объясняли важность, развенчивали мифы. Ещё один проект Лутошкиных касается развития "серебряного" волонтёрства, его цель – обеспечить связь поколений. Сюда вошла серия мастер-классов – кулинарных и кондитерских, швейных и вязальных, по огородничеству; читательские встречи и тёплые диалоговые площадки.

Реализация пятого проекта – по развитию сельских инициатив – имела конкретные последствия: в селе Садовое появилось фермерское хозяйство, которое, к тому же занялось переработкой. Многодетной семье подарили специальное оборудование, и теперь она не только выращивает скот, но также варит сыры и готовит большой ассортимент молочной продукции. Параллельно супруги проводили волонтёрские акции по раздаче молока, сметаны, масла, творога, сыра малообеспеченным семьям.

По глубокому убеждению Марины, волонтёрство – процесс взаимовыгодный.

"Во всем мире более миллиарда добровольцев, представляете, мы в этой огромнейшей команде. Счастлива чувствовать свою сопричастность. Благодаря волонтёрской деятельности я могу заниматься саморазвитием, повышать свои профессиональные навыки, углублять самые разные качества – публичных выступлений, критического мышления, за последние годы мы очень продвинулись в проектной деятельности. Поэтому мне часто кажется, что волонтёрство дало мне больше, чем я ему", – поделилась женщина.

В свою очередь, Андрей отметил, что с 2020-го, объявленного годом волонтёра, в сознании общества многое изменилось в лучшую сторону.

"Хороший пример – заразительный. Если раньше знакомые говорили нам: "да зачем вам оно нужно" и "делать больше нечего", то сегодня спрашивают, чем могут помочь. Местные предприниматели постоянно делают скидки, подарки. Хорошо сотрудничаем с госорганами, полицией и спасателями, молодёжными организациями. Сегодня смело можно сказать: волонтёрство – это мощь, с ней считаются все. А между собой конкуренции, разумеется, нет. Разве что добрыми делами можно померяться", – заключил собеседник.

Стоит отметить, семейную команду Лутошкиных отметили на торжественном мероприятии в столице – национальной премии "Волонтёр года".

Олеся Баимова: "Раньше на нас смотрели, как на чудиков, а сегодня волонтёрство – это титул"

Карьера Олеси Баимовой из Щучинска сделала стремительный виток именно благодаря волонтёрской деятельности.

"Благодаря волонтёрству я стала депутатом", – с улыбкой поделилась руководитель движения Lider.kz по Акмолинской области.

Но радуется депутатству в Бурабайском раймаслихате Олеся не из личных амбиций, а потому что мандат дал возможность быстрей и верней решать многие острые вопросы. Многие это знают наверняка: Олеся – один из самых популярных, народных и любимых добровольцев в регионе.

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История Lider.kz берёт начало с 2016 года, с трагической истории маленькой Эллины Кульдиной. Семья отдыхала на берегу реки Нура, в какой-то момент родители обнаружили, что дочь пропала. В десятидневных поисках объединились неравнодушные жители столицы и Акмолинской области. К сожалению, малышку нашли мёртвой.

Тогда добровольцы-поисковики создали чат, где, кроме информации об Эллине, активно рассылались ориентировки и на других пропавших. Чувство единства вдохновило людей объединиться, сегодня это одно из первых и самых мощных волонтёрских организаций, которое охватывает 50 городов Казахстана, а в его составе больше 5 тысяч человек. За эти годы "лидеры" получили около 6 тысяч заявок и нашли живыми 5,5 тысяч сограждан.

Областное движение занимается не только поиском пропавших, но также благотворительностью, оказывает землякам социальную поддержку, помогает приюту для бездомных животных, возит спасателям во время тушения пожаров еду и воду. Волонтёры выезжают на дом к одиноким пенсионерам с медицинскими услугами – ставят уколы и капельницы.

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Организация имеет огромный авторитет среди казахстанцев, поэтому сборы, за которые берутся ребята, закрываются очень быстро. Так, например, в этом году щучинский "филиал" провёл благотворительную ярмарку в помощь земляку Ильясу Хабиеву – парень смог поехать на лечение в Турцию.

В феврале прошлого года запустили в Бурабайском районе проект "Полка добра". И сегодня люди, которым приходится туго, могут прийти в эти 15 магазинов и взять нужные продукты. А пополняют их жители с добрыми сердцами, в основном, предприниматели. Также, благодаря Lider.kz, стабильно работает склад социальной помощи: каждый доброволец может сдать ставшую ненужной одежду.

"У нас в неделю около 200 человек из попавших в трудную жизненную ситуацию семей, приходят на склад и выбирают вещи себе и детям", – отметила Баимова.

Набирает обороты акция "Новый год – в каждый дом". Если поначалу она охватывала в Бурабайском районе 250 детей, то в прошлом году – 600.

Олеся отметила: 2020-й стал переломным в истории казахстанского волонтёрства. И благодаря мудрой политике государства, сегодня это миссия и даже – титул.

"Во время пандемии коронавируса волонтёры, кроме того, что развозили продукты и лекарства, довозили до столичного поста тяжёлых, онкологических больных. И в 2020 году нам выдали кабинет. Раньше мы выезжали на поиски пропавших, ловили на себе недоумённые и ироничные взгляды полицейских. Мол, крутятся под ногами. Сегодня госорганы точно знают: наша помощь может быть очень даже ценной. Когда-то пальцем у виска крутили: дескать, чудики, заняться нечем. А сегодня мы работаем в команде с госорганами, и при необходимости нам оказывают всяческую поддержку. Вместе мы – сила", – заключила волонтёр.

Тимур и его команда готовит протез для мальчика

Тимур Камалов задался целью внедрить в Кокшетау раздельный сбор мусора и наладить экологию. Тимур регулярно запускает акции, в которых совмещают идеи экологичности и благотворительности. Одна из них называется "Крышечки добра".

"Собираем обычные пластиковые крышечки из-под бутылок. Никаких денег – просто кинуть крышечку. Их мы в дальнейшем сдаём на переработку, а вырученные деньги местный общественный фонд-партнёр направляет детям", – пояснил молодой человек.

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Вот уже несколько месяцев Тимур и его команда работают над созданием протеза для особенного ребёнка.

А Ербол Амантаев в свои юные годы руководит волонтёрским центром "Феникс" и фондом "Будущее без наркотиков". Доброволец рассказал об акциях "Снежный десант" (очистка дворов от снега), "Адресная помощь" (уборка в квартире, помощь по хозяйству).

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Проект "Диспетчерская служба" нацелен на помощь людям с ограниченными возможностями.

"Им трудно выбраться из дома, спуститься по лестнице. Поэтому они подают сигнал нам, наши ребята выезжают по адресу, помогают спуститься и сопровождают по делам по городу. Случается, на один вызов уходит от шести и более часов, зато все вопросы решаются", – с гордостью говорит Ербол.

А в селе Викторовка Зерендинского района завклубом организовала "Лигу добра". В ней участвуют все творческие работники, на каникулах помогают студенты – дорогу расчистить, печку натопить, "тарелку" настроить. Хлопот в деревне много, справиться с ними, в особенности одиноким старикам, трудно. А ещё порой бывает скучно, поэтому волонтёры готовят концерты. А собранные деньги идут в помощь в лечении.

В Акмолинской области волонтёров собрали на торжественном мероприятии, где каждый рассказал о своих важных и успешных проектах, задал вопросы и поделился советами. А в заключение творцам добра вручили заслуженные награды.