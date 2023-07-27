"Я верю в демократические реформы": Дядя Аблязова признался, почему решил вернуться в Казахстан

Фото: almaty.tv

Куаныш Нургазин, дядя Мухтара Аблязова, рассказал в эксклюзивном интервью журналистам телеканала "Алматы", почему решил вернуться в Казахстан и сдаться властям, передаёт BaigeNews.kz.

Два месяца под домашним арестом до начала суда проведёт сообщник и родной дядя беглого олигарха Мухтара Аблязова – Куаныш Нургазин. Два дня назад его задержали в международном аэропорту Алматы. Будучи подсудимым, он нарушил подписку о невыезде и скрывался от суда на протяжении 12 лет в Литве.

По словам Нургазина, беглый банкир Мухтар Аблязов в 2007-ом обманным путём назначил его номинальным директором компании BSC для незаконного вывода денежных средств из БТА банка. Обо всех махинациях, проводимых близким родственником, он в то время не подозревал и узнал об этом лишь после того, как правоохранительные органы начали выявлять крупные финансовые хищения в банке.

"Наша компания взяла в кредит 152 миллиона тенге. Мне предъявляется обвинение в содействии получению этого незаконного кредита", - рассказал подозреваемый Куаныш Нургазин.

В 2010 году у БТА Банка образовалась задолженность, правительство Казахстана его национализировало и провело реструктуризацию, а Мухтара Аблязова отстранили от должности главы финансовой организации по обвинению в злоупотреблениях и махинациях. Тогда же дело в отношении Куаныша Нургазина вывели в отдельное производство. В 2012-ом родной дядя Аблязова уехал из страны на лечение в Европу. О своём преследовании Нургазин узнал уже за границей.

"О том, что я находился в розыске, узнал лишь после выписки из больницы, когда меня задержала полиция. После этого мне присвоили статус беженца. С тех пор я находился в Литве, - продолжил Куаныш Нургазин. - Я невольно был вовлечён Мухтаром Аблязовым в мошеннические схемы и махинации. Долгие скитания вдали от Родины и все новости вокруг экс-председателя БТА банка и его сообщников сильно пошатнули моё здоровье. Из-за племенника все мои 12 лет прошли в Литве. Состоял на учёте. Меня часто проверяли. Я много лет лечился, перенёс два инфаркта. Мне заменили два тазобедренных сустава", - признался подозреваемый.

Отсутствие политических преследований и демократические преобразования побудили 73-летнего Куаныша Нургазина добровольно вернуться в Казахстан спустя 12 лет проживания в Литве. Следует отметить, ради возвращения на Родину он отказался от политического убежища, которое ему предлагали в прибалтийской стране.

"Политические дела племянника меня никогда не касались. Это его личное дело. Вернуться в Казахстан было моим самостоятельным решением. Сегодня строится Новый Казахстан, я верю в демократические реформы в нашей стране. Своим соотечественникам, которые сейчас находятся в бегах хотел бы сказать, что нужно возвращаться на Родину, и верить в справедливость правосудия", - подчеркнул Куаныш Нургазин.

Сейчас Куаныш Нургазин находится под домашним арестом. В ближайшее время возобновится главное судебное разбирательство.