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"Я сама в шоке от своего голоса" - Оразымбетова о своём резонансном выступлении
Казахстанская певица и телеведущая Гульнур Оразымбетова попала "под разнос" после конфузного инцидента, который произошёл во время ее выступления в Астане ,передаёт BaigeNews.kz. На видео слышно, как знаменитость с трудом исполняет песню. Пользователи активно высказывают недовольство услышанным, критикуя голос Оразымбетовой и её исполнение.
Выяснилось, что на самом деле звук на видеоролике был смонтирован и подлинная версия звучала совершенно иначе. Оразымбетова призналась, что она сама была в шоке от своего голоса на том ролике.
Кроме того, селебрити обратилась к подписчикам в Instagram.
"Добрый вечер, мои слушатели, мои подписчики. Могу сказать, что я сама была в шоке от "своего" голоса. Люди, которые это сделали возможным, вам респект, молодцы. Самое главное, что я с вами, мои читатели, а вы - со мной. Я думаю, что это путевка на большие концерты, которые будут впереди. Ждите живой голос, хорошие песни, которые я представлю. Пусть все будет хорошо", - сказала Гульнур.
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