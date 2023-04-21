"Я сама в шоке от своего голоса" - Оразымбетова о своём резонансном выступлении

Фото: vintage.kz

Казахстанская певица и телеведущая Гульнур Оразымбетова попала "под разнос" после конфузного инцидента, который произошёл во время ее выступления в Астане ,передаёт BaigeNews.kz. На видео слышно, как знаменитость с трудом исполняет песню. Пользователи активно высказывают недовольство услышанным, критикуя голос Оразымбетовой и её исполнение.

Выяснилось, что на самом деле звук на видеоролике был смонтирован и подлинная версия звучала совершенно иначе. Оразымбетова призналась, что она сама была в шоке от своего голоса на том ролике.

Кроме того, селебрити обратилась к подписчикам в Instagram.