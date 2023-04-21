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  • "Я сама в шоке от своего голоса" - Оразымбетова о своём резонансном выступлении
vintage.kz Сегодня, 13:59
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Сегодня, 13:59
391
Фото: vintage.kz

"Я сама в шоке от своего голоса" - Оразымбетова о своём резонансном выступлении

Казахстанская певица и телеведущая Гульнур Оразымбетова попала "под разнос" после конфузного инцидента, который произошёл во время ее выступления в Астане ,передаёт BaigeNews.kz. На видео слышно, как знаменитость с трудом исполняет песню. Пользователи активно высказывают недовольство услышанным, критикуя голос Оразымбетовой и её исполнение.

Выяснилось, что на самом деле звук на видеоролике был смонтирован и подлинная версия звучала совершенно иначе. Оразымбетова призналась, что она сама была в шоке от своего голоса на том ролике.

Кроме того, селебрити обратилась к подписчикам в Instagram.

"Добрый вечер, мои слушатели, мои подписчики. Могу сказать, что я сама была в шоке от "своего" голоса. Люди, которые это сделали возможным, вам респект, молодцы. Самое главное, что я с вами, мои читатели, а вы - со мной. Я думаю, что это путевка на большие концерты, которые будут впереди. Ждите живой голос, хорошие песни, которые я представлю. Пусть все будет хорошо", - сказала Гульнур.

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Сегодня, 13:59
391
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