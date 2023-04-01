Я еще с ней буду разбираться - Лукашенко о поражении Соболенко от Рыбакиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко в обращении к белорусскому народу и парламенту высказался о последних результатах теннисистки Арины Соболенко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Вторая ракетка мира сенсационно проиграла румынке Соране Кырсте в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Майами (США). А ранее в финале турнира в Индиан-Уэллсе она уступила казахстанке Елене Рыбакиной - 6:7 (11:13), 4:6.

"Выиграла турнир, Рыбакину победила, помните? Недавно проиграла Рыбакиной в финале, вчера в четвертьфинале кому-то в Майами или где она там проиграла. Мы это все знаем, что молодец Соболенко, она выиграла. А что проиграла шесть двойных ошибок в последней игре и мало попадала даже в корт? Я еще с ней буду разбираться по этому поводу", - сказал Лукашенко.

Напомним, что Рыбакина в Майами уже добралась до финала, где встретится с победителем полуфинальной пары Петра Квитова (Чехия) - Сорана Кырстя (Румыния).