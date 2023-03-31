Рыбакина одержала новую победу на Miami Open

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Елена Рыбакина обыграла третью ракетку мира и сразится за титул в Майами передаёт, BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сыграла в полуфинале турнира в Майами (США) с американкой Джессикой Пегулой.

Матч седьмой и третьей ракеток мира дважды прерывался из-за дождя. Рыбакина забрала первую партию на тай-брейке - 7:6 (3). Второй сет также остался за казахстанкой - 6:4, которая продолжает свое выступление на "Мастерсе".

Стоит отметить, что за главный трофей Рыбакина сыграет с победительницей второго полуфинала, в котором встретятся чешская теннисистка Петра Квитова (12) и Сорана Кырстя из Румынии (74).