"Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения

Журналист Михаил Козачков, которого перевели под домашний арест в минувшую субботу, сделал заявление после освобождения, передаёт BaigeNews.kz.

В своём заявлении в Telegram-канале "Дневник арестанта" он признался, что был не прав, незаконно разглашая персональные данные других людей в своих расследованиях и раскаялся в содеянном. Как признаётся Михаил, он готов нести за это ответственность. Журналист ждёт суда и надеется на его снисходительность к нему.

"Занимаясь журналистскими расследованиями, находясь в постоянном поиске новых сведений, всё время ходишь по краю. И вот так получилось, что я совершил незаконный сбор и распространение персональных данных нескольких человек. Я понимаю, что был неправ, в какой-то момент потерял связь с реальностью, и готов нести за это ответственность. Сейчас я жду суда и очень надеюсь, что он проявит ко мне снисходительность", - пишет журналист.

Козачков добавил, что вне зависимости от исхода судебного разбирательства он хочет принести искренние извинения тем, кто пострадал от его публикаций: Алмасу, Ольге и Алтаю Абдыгаппаровым, Зарине Акшолаковой и Азиму Абдуллаеву, а также их семьям.

"Я признаю, что нарушил права этих граждан и как журналист и как человек. Я уже возместил нанесенный ущерб и надеюсь, что они не держат на меня зла. Мои статьи и публикации в отношении вышеперечисленных лиц повлекли много неприятных последствий всем этим людям, где-то, возможно, были использованы другими как инструмент давления на суд или следствие. Но я искренне сожалею, что это произошло таким образом. Я не хотел и не имел целью именно такие последствия, но увлёкся и получаю по заслугам. Хочу подчеркнуть – для изменения обвинения мне не пришлось давать на кого-то показания", - сожалеет Козачков.

В заключении он поблагодарил всех тех, кто поддерживал его и его семью в этот самый сложный период в его жизни и выразил надежду, что больше не вернётся под стражу.

Напомним, Козачкова задержали сотрудники АФМ. В Агентстве сообщили, что журналиста подозревают в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов.

После Михаил обратился к президенту, попросив взять расследование дела под контроль. 30 января суд продлевал срок ареста Козачкова до 18 марта.