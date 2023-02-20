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"Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения
Журналист Михаил Козачков, которого перевели под домашний арест в минувшую субботу, сделал заявление после освобождения, передаёт BaigeNews.kz.
В своём заявлении в Telegram-канале "Дневник арестанта" он признался, что был не прав, незаконно разглашая персональные данные других людей в своих расследованиях и раскаялся в содеянном. Как признаётся Михаил, он готов нести за это ответственность. Журналист ждёт суда и надеется на его снисходительность к нему.
"Занимаясь журналистскими расследованиями, находясь в постоянном поиске новых сведений, всё время ходишь по краю. И вот так получилось, что я совершил незаконный сбор и распространение персональных данных нескольких человек. Я понимаю, что был неправ, в какой-то момент потерял связь с реальностью, и готов нести за это ответственность. Сейчас я жду суда и очень надеюсь, что он проявит ко мне снисходительность", - пишет журналист.
Козачков добавил, что вне зависимости от исхода судебного разбирательства он хочет принести искренние извинения тем, кто пострадал от его публикаций: Алмасу, Ольге и Алтаю Абдыгаппаровым, Зарине Акшолаковой и Азиму Абдуллаеву, а также их семьям.
"Я признаю, что нарушил права этих граждан и как журналист и как человек. Я уже возместил нанесенный ущерб и надеюсь, что они не держат на меня зла. Мои статьи и публикации в отношении вышеперечисленных лиц повлекли много неприятных последствий всем этим людям, где-то, возможно, были использованы другими как инструмент давления на суд или следствие. Но я искренне сожалею, что это произошло таким образом. Я не хотел и не имел целью именно такие последствия, но увлёкся и получаю по заслугам. Хочу подчеркнуть – для изменения обвинения мне не пришлось давать на кого-то показания", - сожалеет Козачков.
В заключении он поблагодарил всех тех, кто поддерживал его и его семью в этот самый сложный период в его жизни и выразил надежду, что больше не вернётся под стражу.
Напомним, Козачкова задержали сотрудники АФМ. В Агентстве сообщили, что журналиста подозревают в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов.
После Михаил обратился к президенту, попросив взять расследование дела под контроль. 30 января суд продлевал срок ареста Козачкова до 18 марта.
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