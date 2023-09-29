XXI Секретариат Съезда лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Астане

11 октября в Астане под председательством спикера сената парламента РК Маулена Ашимбаева пройдёт XXI заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках cекретариата состоится обмен мнениями по итогам прошедшего в прошлом году VIІ Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также обсуждение и принятие "Концепции развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на 2023-2033 годы".

В работе XXІ Секретариата Съезда ожидается участие представителей от ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, синтоизма, в числе которых генеральный секретарь Академии Аль-Азхара Назир Аяд, председатель Управления мусульман Кавказа Шейх Пашазаде, Патриарх Иерусалима Феофил III, генеральный секретарь Всемирного сообщества буддистов Монтиан Тананарт и другие духовные лидеры мировых и традиционных религий.

Секретариат Съезда основан по решению участников Первого Съезда лидеров мировых и традиционных религий, состоявшегося 23-24 сентября 2003 года в Астане.

Члены Секретариата обеспечивают подготовку заседаний Съездов, разработку предложений к его повестки дня, проектов текстов деклараций, обращений и иных концептуальных документов, принимаемых на духовном форуме.

Кроме того, в нынешнем году исполнилось 20 лет со дня проведения Первого Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который за эти года развился в качестве глобальной платформы диалога и сотрудничества лидеров мировых и традиционных религий, открытой для участия представителей международных организаций, неправительственных организаций, исследовательских структур.