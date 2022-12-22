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Лента новостей

e-pepper.ru Сегодня, 15:53
215
Сегодня, 15:53
215
Фото: e-pepper.ru

Wildberries просила Казахстан освободить её от налогов на 30 лет

Международный маркетплейс Wildberries просил Казахстан освободить его от налогов на 30 лет и помочь со строительством складов на территории республики. Об этом в ходе пресс-конференции в Астане сообщил заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров, отвечая на вопрос журналиста, почему известные бренды не появляются в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные МИД РК.

"К примеру, компания Wildberries, мы несколько лет с ними переговоры ведём на различных уровнях, они высказывают различные мнения. Но я вам скажу, на первых же переговорах Wildberries потребовала освобождение от налогов на 30 лет, а также помощь в строительстве ему складов. Естественно, мы не пошли на такие условия. Мы говорим: вы должны работать на общих условиях. Почему мы для иностранной компании будет строить бесплатные склады и освобождать торговлю от налогов на 30 лет, а другие наши отечественные компании не будем? Заходите на общий рынок. Поэтому Wildberries без крупных складов с мелкими складами работает", – пояснил Айдаров.

Он также уточнил, что в Казахстан релоцировался уже 21 бренд. Всего об уходе либо сокращении своей деятельности на российском рынке в открытых источниках сообщили 362 компании. Казахстанские дипломаты вели переговоры с руководителями этих брендов с марта 2022 года. В результате 62 компании ответили, что готовы рассмотреть страну в качестве альтернативной площадки.

"Иностранные компании, которые хотели присутствовать на евразийском рынке, выбирали в качестве головных офисов Москву или Санкт-Петербург в силу того, что российская экономика в 10 раз больше нашей. Сейчас ввиду санкций им приходится выбирать другие города и мы предлагаем альтернативы - Астана или Алматы", - сказал замминистра.

Согласно данным МИД, из 62 компаний релоцировался уже 21 проект. К примеру, американская компания Honeywell перенесла в Казахстан офис и производство шкафов управления и газоанализаторов, TikTok (КНР) открыл в Казахстане отдельный региональный офис, InDrive перенёс в нашу страну региональный офис и команду специалистов, зашла и Fortescue (Австралия), реализующая проекты по производству "зелёного водорода". 

"Эта работа будет продолжена. 362 компании мы таргетируем. Думаем, что это хороший экономический эффект даст. Никаких специальных условий для релоцируемых компаний не предоставляем. Они будут работать в общем правовом поле", - подчеркнул спикер.

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#инвестиции #МИД #релокация #производство #бизнес
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:53
215
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