Wildberries просила Казахстан освободить её от налогов на 30 лет

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Международный маркетплейс Wildberries просил Казахстан освободить его от налогов на 30 лет и помочь со строительством складов на территории республики. Об этом в ходе пресс-конференции в Астане сообщил заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров, отвечая на вопрос журналиста, почему известные бренды не появляются в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные МИД РК.

"К примеру, компания Wildberries, мы несколько лет с ними переговоры ведём на различных уровнях, они высказывают различные мнения. Но я вам скажу, на первых же переговорах Wildberries потребовала освобождение от налогов на 30 лет, а также помощь в строительстве ему складов. Естественно, мы не пошли на такие условия. Мы говорим: вы должны работать на общих условиях. Почему мы для иностранной компании будет строить бесплатные склады и освобождать торговлю от налогов на 30 лет, а другие наши отечественные компании не будем? Заходите на общий рынок. Поэтому Wildberries без крупных складов с мелкими складами работает", – пояснил Айдаров.

Он также уточнил, что в Казахстан релоцировался уже 21 бренд. Всего об уходе либо сокращении своей деятельности на российском рынке в открытых источниках сообщили 362 компании. Казахстанские дипломаты вели переговоры с руководителями этих брендов с марта 2022 года. В результате 62 компании ответили, что готовы рассмотреть страну в качестве альтернативной площадки.

"Иностранные компании, которые хотели присутствовать на евразийском рынке, выбирали в качестве головных офисов Москву или Санкт-Петербург в силу того, что российская экономика в 10 раз больше нашей. Сейчас ввиду санкций им приходится выбирать другие города и мы предлагаем альтернативы - Астана или Алматы", - сказал замминистра.

Согласно данным МИД, из 62 компаний релоцировался уже 21 проект. К примеру, американская компания Honeywell перенесла в Казахстан офис и производство шкафов управления и газоанализаторов, TikTok (КНР) открыл в Казахстане отдельный региональный офис, InDrive перенёс в нашу страну региональный офис и команду специалистов, зашла и Fortescue (Австралия), реализующая проекты по производству "зелёного водорода".