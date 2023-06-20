WhatsApp заработает в виртуальной реальности

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Разработчики WhatsApp планируют добавить в мессенджер поддержку авторизации через VR-гарнитуры компании Meta, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.

В бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.13.6 было обнаружено упоминание привязки уже существующей учётной записи мессенджера к гарнитуре Meta Quest в режиме компаньона. Однако на данный момент нововведение всё ещё находится в разработке и удостовериться в этом у энтузиастов не получилось.

По этой причине неизвестно, как будет осуществляться соединение между WhatsApp и гарнитурой виртуальной реальности. Также не разглашается и список совместимых гарнитур с VR-режимом мессенджера.

Предполагается, что нововведение заработает в тестовом режиме в ближайшее время.

В прошлом разработчики WhatsApp добавили возможность подключения к мессенджеру через умные очки Ray-Ban Stories, с помощью которых пользователи смогли совершать голосовые звонки, отправлять и прослушивать сообщения.