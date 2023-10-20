Взыскать деньги с "назарбаевских" олигархов предложил депутат

Депутат Ермурат Бапи на парламентских слушаниях в мажилисе высказался о долгах олигархов, приближённых к экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, передаёт BaigeNews.kz.

"Касаясь темы взыскания долгов с народа хочу затронуть два вопроса. Почему вы не взыскиваете долги старого Казахстана перед народом?Почему не требуете вернуть триллионы тенге, которые были изъяты из Национального фонда под предлогом оздоровления банковского сектора? Почему вы вместо того, чтобы взыскивать долги с народа, не взыскиваете в пользу народа долги с олигархов Назарбаева, которые вывели деньги из банков?" - сказал Бапи в мажилисе.

Депутат поинтересовался у заместителя генерального прокурора Жандоса Умиралиева, каким образом возвращают активы в Казахстан, а также призвал назвать тех, кто входит в комиссию по возврату активов.

Зампрокурора ответил, что в страну вернули активы на сумму около 900 миллиардов тенге, включая имущество и земельные участки.

Ранее в АРРФР сообщили, что казахстанцам больше не будут списывать долги за счёт государства.