Казахстанцам больше не будут списывать долги за счёт госбюджета

В Казахстане больше не будут списывать долги за счет государственного бюджета, сообщила председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова, передаёт BaigeNews.kz.

Это связано с тем, что несмотря на списания в 2019 году, задолженность казахстанцев выросла.

"Поэтому сейчас данную обязанность перенесли на банки и микрофинансовые организации, на коллекторов. В 2021 году ввели норму, что банки, МФО, коллекторы обязаны проводить процедуру урегулирования просроченной задолженности", - сказала Мадина Абылкасымова в кулуарах мажилиса.

Напомним, в 2019 году президент подписал указ о мерах по снижению долговой нагрузки граждан и поручил списать долги многодетным семьям.

Ранее стало известно, казахстанцам могут запретить брать микрозаймы до зарплаты.