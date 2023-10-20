Казахстанцам больше не будут списывать долги за счёт госбюджета
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В Казахстане больше не будут списывать долги за счет государственного бюджета, сообщила председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова, передаёт BaigeNews.kz.
Это связано с тем, что несмотря на списания в 2019 году, задолженность казахстанцев выросла.
"Поэтому сейчас данную обязанность перенесли на банки и микрофинансовые организации, на коллекторов. В 2021 году ввели норму, что банки, МФО, коллекторы обязаны проводить процедуру урегулирования просроченной задолженности", - сказала Мадина Абылкасымова в кулуарах мажилиса.
Напомним, в 2019 году президент подписал указ о мерах по снижению долговой нагрузки граждан и поручил списать долги многодетным семьям.
Ранее стало известно, казахстанцам могут запретить брать микрозаймы до зарплаты.
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