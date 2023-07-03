Взятки почти на полмиллиона долларов: Жену и адвоката Мухамедиулы подозревают в попытке подкупа судей

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

Адвокат экс-министра культуры Арыстанбека Мухамедиулы подозревают в подстрекательстве к даче взятки. Об этом сообщает пресс-служба Антикора, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках оперативного сопровождения расследуемых Антикоррупционной службой уголовных дел установлено совершение особо тяжких коррупционных преступлений, направленных на вмешательство в деятельность по отправлению правосудия.

Так, по результатам комплекса негласных мероприятий в покушении на дачу взятки изобличена супруга осуждённого экс-министра культуры и спорта Казахстана Арыстанбека Мухамедиулы. Также по подозрению в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки задержан адвокат, осуществлявший защиту их интересов.

"Под предлогом смягчения уголовного наказания и освобождения из под стражи Арыстанбека Мухамедиулы адвокат получил денежные средства в сумме 460 000 долларов США от супруги подзащитного в качестве взятки, якобы для дальнейшей их передачи должностным лицам судебных органов", - говорится в сообщении.

По информации Антикора, в ходе следственных действий часть взятки в размере 255 000 долларов США установлена и изъята. Остальной суммой подозреваемый распорядился по своему усмотрению. При этом, ранее, приговором Межрайонного суда по уголовным делам города Астаны Мухамедиулы осуждён к восьми годам лишения свободы.

Представитель экс-министра задержан и водворён в изолятор временного содержания. Супруга Мухамедиулы признана подозреваемой в покушении на дачу взятки в особо крупном размере.

Согласно положениям статьи 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Напомним, 20 июня суд №2 района Байконыр приговорил экс-министра культуры и бывшего директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы к восьми годам лишения свободы за хищение бюджетных средств. Бывший заместитель директора Нацмузея Алмаз Нуразхан получил семь лет лишения свободы.

Что происходило в суде во время оглашения приговора, можно прочитать здесь.