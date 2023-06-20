Крики родственников и ребёнок без матери: что творилось в суде по делу Мухамедиулы

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Судебный процесс по делу бывшего министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы и его сообщников завершился 20 июня в суде Астаны, передает BaigeNews.kz.

Схема преступления описана в процессе вынесения приговора: подсудимый и его подчиненные через несколько ИП незаконным путём вывели средства, направленные государством на организацию выставочного проекта "Шествие Золотого человека" в Нью-Дели.

"Присвоение и растрата бюджетных средств в группе лиц в сговоре", а также хищение их в особо крупном размере (ч. 3 статьи 28 и п.2 ч.4 ст. 189 УК РК) – по этим двум статьям Мухамедиулы будет отбывать восемь лет за решёткой.

Приговором удовлетворён иск Министерства культуры и спорта РК. Суд взыскал с осуждённых невозмещённый ущерб в размере более 43 миллионов тенге. На стадии следствия Мухамедиулы частичного возместил ущерб в размере более 111 миллионов тенге.

Судья постановил внести представление президенту о лишении Мухамедиулы орденов "Курмет" и "Парасат" и звания заслуженного деятеля Казахстана.

Мухамедиулы собирается оспаривать решение суда.

Бывший замглавы Национального музея Алмаз Нуразхан признан виновным в совершении уголовного правонарушения по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК и приговорён к семи годам лишения свободы.

И Мухамедиулы, и Нуразхан пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе.

Замдиректора ТОО “Экспонат” Азамат Кошенов и главный бухгалтер фирмы Айым Садвакасова также признаны виновными в совершении уголовных правонарушений (ч.5 статьи 28 и п.2 ч.4 статьи 189 УК РК) и осуждены к семи годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с госзакупками сроком на 10 лет.

Суд оставил в силе арест имущества подсудимых: автомобилей, помещений, парковочных мест.

Служебные письма, устав, приказы, планы за 2019-2022 годы, изъятые у подсудимых, возвратят в музей.

Во время заседания родственница одного из подсудимых не смогла сдержать эмоции.

"Почему в нашей стране нет справедливости? Где справедливость?!" - восклицала она.

Также стало известно, что бухгалтер Айым Садвакасова является матерью-одиночкой, её ребёнок ещё несовершеннолетний. Он будет передан под опеку ближайшим родственникам.