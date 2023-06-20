Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор

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В столичном суде №2 района Байконыр вынесли приговор в отношении экс-министра культуры и бывшего директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы, передаёт BaigeNews.kz. Его приговорили к восьми годам лишения свободы за хищение из бюджета.

Бывший заместитель директора Нацмузея Алмаз Нуразхан получил семь лет лишения свободы.

Экс-министра обвиняли в хищении средств, выделенных на проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", а также на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан".

Кроме того, в Антикоре сообщили, что Мухамедиулы на посту министра культуры незаконно передал родственникам и аффилированным лицам РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта", АО "Казак энциклопедиясы" и ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт культуры".

Ущерб государству оценили почти в 7 миллиардов тенге.

Напомним, Мухамедиулы арестовали 28 мая 2022 года.