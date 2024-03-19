Взял в заложницы бывшую супругу: подробности о нападении на женщину в Шымкенте сообщили в полиции

Шокирующий инцидент с нападением мужчины с ножом на бывшую супругу прокомментировали полицейские в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

В ДП сообщили, что 19 марта на пульт 102 Сайрамского района поступил звонок от местного жителя о том, что бывший зять устраивает семейный скандал.

35-летний мужчина, угрожая ножом, взял бывшую жену в заложницы и выехал на авто марки Chevrolet в сторону Кызылорды, потребовав не преследовать и не привлекать его к ответственности, угрожая убийством.

"С целью освободить заложницу создан оперативный штаб. Силами спецподразделения "Арлан" по дороге возле микрорайона Асар подозреваемый обезврежен, а потерпевшая освобождена. Она получила лёгкие телесные повреждения в области шеи. Доставлена в больницу, где ей оказывается медицинская и психологическая помощь", - сообщил начальник департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов.

Подозреваемый с потерпевшей ранее состояли в браке, имеют троих детей. С 2021 года они в разводе. Подозреваемый ранее был дважды судим, страдает лудоманией. Задержанный взят под стражу.