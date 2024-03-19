Муж напал на жену с ножом в Туркестанской области
Сегодня, 14:50
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Сегодня, 14:50Сегодня, 14:50
427Фото: baigenews.kz
Муж напал с ножом на жену, а затем ранил себя. После чего на машине вместе со своей раненой женой уехал в сторону Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
"Мужчину удалось задержать в микрорайоне Асар. Он нанес себе несколько ножевых ударов. На место событий приехали две кареты скорой помощи, на которой увезли раненных супругов", - пишет издание.
По информации Управления здравоохранения Шымкента, 35-летнему мужчине поставили следующие диагнозы: сотрясение мозга, открытое ножевое ранение брюшной полости, и закрытая внутричерепная травма. О состоянии жены пока ничего неизвестно.
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