Муж напал на жену с ножом в Туркестанской области

Муж напал с ножом на жену, а затем ранил себя. После чего на машине вместе со своей раненой женой уехал в сторону Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

"Мужчину удалось задержать в микрорайоне Асар. Он нанес себе несколько ножевых ударов. На место событий приехали две кареты скорой помощи, на которой увезли раненных супругов", - пишет издание.

По информации Управления здравоохранения Шымкента, 35-летнему мужчине поставили следующие диагнозы: сотрясение мозга, открытое ножевое ранение брюшной полости, и закрытая внутричерепная травма. О состоянии жены пока ничего неизвестно.