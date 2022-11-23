Взрывы в Иерусалиме: полиция рассматривает версию о теракте

Израильская полиция рассматривает различные версии взрыва в Иерусалиме, включая терракт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Newsru.

Сообщается, что взрыв произошёл утром 23 ноября рядом с центральной автобусной станцией в Иерусалиме. Медики сообщают о как минимум семи пострадавших и одном погибшем.

Первое сообщение о взрыве и раненых на автобусной остановке на улице Шаарей Йерушалаим поступило в 7:06.

Примерно через полчаса после первого взрыва на перекрестке Рамот в Иерусалиме прогремел ещё один взрыв. Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила о троих раненых в результате взрыва уже в автобусе.

По уточнённым данным, в результате первого взрыва раненые не менее десяти человек, двое из них в критическом состоянии, двое в тяжёлом.

В 8:00 полиция заблокировала автовокзалы и автобусные остановки и начала поиск взрывных устройств.

Пресс-служба полиции сообщила, что в общей сложности в результате двух взрывов были ранены не менее 14 человек: 11 в результате первого взрыва в 07:05 на автобусной остановке на перекрестке Гиват-Шауль и трое были легко ранены в результате второго взрыва в 07:35 рядом с автовокзалом на перекрестке Рамот.