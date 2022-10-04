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  • Взрыв в "Оружейной палате" произошёл из-за нарушений обращения с порохом — Генеральная прокуратура
kstnews.kz Сегодня, 10:53
119
Фото: kstnews.kz

Взрыв в "Оружейной палате" произошёл из-за нарушений обращения с порохом — Генеральная прокуратура

О предварительных результатах расследования пожара в оружейном магазине Костаная, произошедшего третьего сентября, сообщили в Генеральной прокуратуре, передаёт BaigeNews.kz

Следствием установлено, что накануне происшествия руководитель магазина, имея разрешение на реализацию пороха, приобрёл в Карагандинской области 40 килограммов пороха марки "Сокол" для последующей расфасовки и продажи.

Данный порох был транспортирован в Костанай с нарушением правил перевозки опасных грузов при 36-градусной жаре и помещён на хранение в подвальную комнату магазина, где и произошёл взрыв.

"Эксперты пришли к выводу, что причиной взрыва явилось воспламенение пороха, которое привело к разрушениям и пожару. В настоящее время следствие устанавливает степень ответственности виновных лиц", - говорится в сообщении. 

Напомним, в результате взрыва и пожара в оружейном магазине в Костанае пострадали 11 человек, из которых четверо погибли. Все они были работниками магазина. От взрыва также получили повреждения соседние коммерческие объекты и жилые дома.

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#Генеральная прокуратура #расследование #Пожар
Журналист
Сегодня, 10:53
119
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