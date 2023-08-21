Взрыв цистерны произошёл на месторождении Акшабулак
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На месторождении Акшабулак в Кызылординской области произошёл взрыв цистерны. На месте происшествия погиб один человек, трое госпитализированы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.
"Полиция проводит расследование по факту пожара на месторождении Акшабулак в Кызылординской области. 19 августа около 02:20 ночи на месторождении Акшабулак произошёл взрыв цистерны, после чего возник пожар. В результате один человек скончался на месте происшествия, трое госпитализированы в отделение реанимации областной больницы, один человек обратился за медицинской помощью", - говорится в сообщении ДП.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, обстоятельства происшествия выясняются.
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