Взрыв цистерны произошёл на месторождении Акшабулак

На месторождении Акшабулак в Кызылординской области произошёл взрыв цистерны. На месте происшествия погиб один человек, трое госпитализированы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

"Полиция проводит расследование по факту пожара на месторождении Акшабулак в Кызылординской области. 19 августа около 02:20 ночи на месторождении Акшабулак произошёл взрыв цистерны, после чего возник пожар. В результате один человек скончался на месте происшествия, трое госпитализированы в отделение реанимации областной больницы, один человек обратился за медицинской помощью", - говорится в сообщении ДП.