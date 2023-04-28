Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших

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Число жертв взрыва в Жанаозене достигло шести человек, передаёт BaigeNews.kz. В областной больнице сегодня скончались ещё двое, за жизнь которых боролись врачи.

"Пострадавшие 46- и 51-летние мужчины, ранее доставленные в тяжелом состоянии в областную больницу в Актау после взрыва в Жанаозене, скончались. К сожалению, врачам не удалось их спасти, их состояние было крайне тяжелым. Мы выражаем соболезнования родным и близким", – сообщили в пресс-службе больницы.

Напомним, 17 апреля около 5 часов утра в двухэтажном жилом доме произошёл взрыв. Обрушился подъезд на площади 150 квадратных метров. Тогда сообщалось, что погибли четыре человека, восемь попали в больницы.