Взломали дверь и обнаружили мёртвую пенсионерку спасатели в Шымкенте
1 Ноября, 08:19
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1 Ноября, 08:191 Ноября, 08:19
889Фото: az-spb.ru/
В Шымкенте родственники, беспокоясь за жизнь пожилой женщины, вызвали спасателей взломать дверь, и те обнаружили её мёртвой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
Жители Шымкента забеспокоились о 85-летней родственнице. Она не отвечала на звонки и не открывала дверь. Решено было вызвать спасателей, чтобы те взломали замок.
Вошедшие внутрь спасатели обнаружили тело женщины без признаков жизни. Следов насильственной смерти на её теле женщины не было.
Предполагается, что пенсионерка скончалась от естественных причин. Точную причину смерти установят полицейские.
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