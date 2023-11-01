Взломали дверь и обнаружили мёртвую пенсионерку спасатели в Шымкенте

В Шымкенте родственники, беспокоясь за жизнь пожилой женщины, вызвали спасателей взломать дверь, и те обнаружили её мёртвой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Жители Шымкента забеспокоились о 85-летней родственнице. Она не отвечала на звонки и не открывала дверь. Решено было вызвать спасателей, чтобы те взломали замок.

Вошедшие внутрь спасатели обнаружили тело женщины без признаков жизни. Следов насильственной смерти на её теле женщины не было.

Предполагается, что пенсионерка скончалась от естественных причин. Точную причину смерти установят полицейские.