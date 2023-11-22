Вывести "Отбасы банк" из систем БВУ предложили в Минпромышленности

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, презентуя законопроект по вопросам реформирования жилищной политики в мажилисе, предложил вывести "Отбасы банк" из систем банков второго уровня, передаёт BaigeNews.kz.

"С учетом передачи функций предполагается выведение "Отбасы банка" из системы банков второго уровня, который будет осуществлять банковские и другие операции без лицензии финансового регулятора", - сообщил министр.

При этом, он уточнил, что за Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным Банком сохраняется контрольно-надзорные функции в отношении "Отбасы Банка".

"Следовательно, выведение "Отбасы банка" из числа банков второго уровня, закономерно влечет его исключение из системы гарантирования депозитов согласно действующему законодательству. В связи с этим сохранность вкладов, размещенных в "Отбасы банке", будет гарантировать государство (в размере и порядке определяемым правительством по аналогии с АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"), - сказал Канат Шарлапаев.

Министр также рассказал об увеличении срока отсутствия жилья для новых очередников.

"На сегодня по действующему законодательству для постановки требуется отсутствие жилья в течение последних пяти лет. В связи с внедрением новых подходов предлагается увеличить срок отсутствия жилья до 10 лет для новых очередников", - добавил министр.