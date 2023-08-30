  • 30 Августа, 07:04
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Вытекла серная кислота: что известно об аварии в Экибастузе

Сегодня, 05:45
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pavlodarnews.kz Сегодня, 05:45
Сегодня, 05:45
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Фото: pavlodarnews.kz
В Экибастузе продолжают устранять последствия утечки серной кислоты. Общий объем разлитой кислоты ещё не установили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, в ночь с 28 на 29 августа сотрудники ведомства в экстремальных условиях остановили течь. На место доставили более 37 тонн извести, её использовали для нейтрализации серной кислоты. 29 августа в 15:00 перекачку опасной жидкости завершили, участок розлива засыпали известью. Загруженные кислотой цистерны герметизируют.

Общий объем разлива установят после проведения экспертиз.

Напомним, 28 августа дежурный военизированной железнодорожной охраны сообщил, что на станции Экибастуз-2 из цистерны вытекает серная кислота. Общий объем перевозимой в двух вагонах жидкости составил 78,3 тонны. Место происшествия оцепили сотрудники управления полиции, военизированной железнодорожной охраны.

На месте организовали штаб из сотрудников подразделений заинтересованных государственных органов и представителей перевозчика. Для устранения утечки серной кислоты привлекли сотрудников ДЧС.

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