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Cерная кислота разлилась в Экибастузе

Вчера, 23:18
АВТОР
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ДЧС Павлодарской области Вчера, 23:18
Вчера, 23:18
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Фото: ДЧС Павлодарской области

В Экибастузе на железнодорожной станции обнаружена течь серной кислоты с вагона-цистерны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Павлодарской области.

Общий объём перевозимого груза (серной кислоты) составляет 78,3 тонны (два вагона).

Место происшествия оцепили полицейские и сотрудники военнизированной железнодорожной охраны. На месте организован штаб из числа сотрудников местных исполнительных органов, ДЧС, КНБ, прокуратуры, полиции, ДСЭК и представителей перевозчика.

"В настоящее время проводятся работы по устранению течи с цистерны, ведётся обвалование песком и известью места разлива кислоты. В настоящее время КТЖ осуществило подвоз 300 килограммов извести, дополнительно планируется доставить пять тонн извести со станции Ушкулын", - сообщили в ДЧС.

Также со станции Ушкулын доставят транзитным поездом две кислотные цистерны (ёмкостью по 65 тонн) для перекачки серной кислоты. По состоянию на 21.00 цистерны в пути.

"До проведения работ по перекачке кислоты в другие цистерны спасатели ДЧС осуществляют работы по наложению бандажа на место течи", - отметили в ДЧС.

По данным КТЖ, течь серной кислоты с цистерны произошла после схода вагонов. Указывается, что 26 августа при маневровых работах произошёл сход двух вагонов с песком и одного вагона с серной кислотой. При сходе и во время ликвидации его последствий разлива груза не было допущено, заявили в КТЖ.

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