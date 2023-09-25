Высыхающий Каспий показал пилот российской авиакомпании

Пилот российской авиакомпании S7 Airlines запечатлел высыхающий Северный Каспий. Видео он выложил на свой странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

"Если посмотреть на карту, на северную часть Каспийского моря, здесь должна быть вода. Мы сейчас подлетаем, здесь должен быть залив. На самом деле ничего нет, ничего не осталось. Всё высохло. Не первый раз говорю, что по крайней мере северная часть Каспийского моря исчезает. Воды нет", - сказал пилот S7 Airlines.

Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев называет ситуацию катастрофой.

"Северная часть каспийского моря является одним из главных инкубаторов экосистемы всего моря… Именно тут размножаются многие виды птиц, тюленей и нерестятся рыбы, останавливаются для отдыха мигрирующие птицы. Это катастрофа", - написал он.

Сарсенбаев сообщил подписчикам, что проблемой заинтересовались зарубежные журналисты. В регион прилетел фотограф The Guardaian.