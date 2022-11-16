Высокие цены на жильё в Алматы. Токаев поручил акимату решить проблему

Фото: kn.kz

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на высокие цены на жильё в Алматы и поручил акимату разработать меры по привлечению инвесторов для строительства арендного жилья, передаёт BaigeNews.kz.

"Квартирный вопрос очень волнует большинство жителей Алматы, особенно молодёжь. Цены на жильё в городе очень высокие. Понятно, что молодёжь, только начинающая свой трудовой путь, не может сразу же приобрести квартиру. Однако нельзя сидеть сложа руки, ссылаясь на это. Одна из главных задач государства – создание условий для того, чтобы молодые люди могли стать владельцами собственного жилья. Акимату необходимо разработать эффективные меры по привлечению инвесторов для строительства арендного жилья", - сказал Президент.

При этом стоимость аренды квартиры не должна быть высокой, жильё должно быть доступным.

"Собственная крыша над головой не должна быть недосягаемой мечтой для молодых людей в Алматы. Наличие своего жилья придаст им веру в завтрашний день. Сокращение дефицита жилья – важнейшая задача. Необходимо со следующего года ежегодно увеличивать объёмы жилищного строительства на 10 %. В Алматы дефицит свободных земель, что может воспрепятствовать повышению темпов строительства жилья. Поэтому следует осваивать новые территории", - отметил Глава государства.

В жилищном фонде города насчитывается около 1 500 ветхих домов.

"Требуется провести капитальный ремонт таких домов, расположенных в микрорайонах, а те, что не подлежат ремонту, надо сносить. Поручаю акимату подготовить план мероприятий, предусматривающий конкретные и поэтапные меры. При этом нужно создать условия для того, чтобы ремонтные работы не причиняли неудобств горожанам", - заключил Президент.