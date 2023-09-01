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Вышли в обращение серебряные монеты QORQYT ATA

Сегодня, 15:54
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Сегодня, 15:54
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Фото: facebook.com/nationalbankkz

Нацбанк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты QORQYT ATA из серии "Сокровища степи", передаёт BaigeNews.kz.

Монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы, массой 24 грамма, диаметром 37 миллиметров, качеством изготовления proof, номиналом 500 тенге, тиражом 5 000 штук.

Коллекционные монеты обязательны к приёму по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коркыт ата — родоначальник кобыза, сказитель, музыкант, композитор. По легенде, он был выходцем из сырдарьинских степей и жил в VIII-IX веках. В 1980 году в Кызылорде возведён мемориальный комплекс "Коркыт ата". Он внесён в список ЮНЕСКО как объект культурного наследия и находится под охраной государства с 28 ноября 2018 года.

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