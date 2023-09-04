Выпускник ЕНУ учредил гранты студентам своей альма-матер

Выпускник Евразийского национального университета им. Л. Гумилева, предприниматель Ержан Тастамбеков вручил шестерым первокурсникам и студентам гранты на обучение в текущем учебном году, передаёт BaigeNews.kz.

Отбор проходил на основании собеседования. Со студентами общались проректор ЕНУ Думан Айтмагамбетов, основатель сети кофеен Zebra Coffee Ержан Тастамбеков, представители ENU Endowment Fund. По итогам отбора предприниматель решил поддержать шестерых талантливых студентов и оплатить им обучение в 2023-2024 учебном году.

"Мы учитывали социальное положение студентов, чтобы у способной молодежи была возможность получить высшее образование. Мы старались помочь именно тем, кто относится к социальной группе, больше всего нуждается в поддержке", - отметил предприниматель.

Так, в первую очередь были рассмотрены претенденты, относящиеся к социально уязвимым категориям: дети-сироты, малообеспеченные семьи, инвалиды 1, 2, 3 группы, лица, оставшиеся без попечения родителей. Выделены гранты и студентам-активистам.