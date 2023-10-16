Выпуск легковых авто в Казахстане увеличился почти на 42%

За восемь месяцев текущего года выпуск легковых авто в Казахстане увеличился в реальном — на 41,4%, в стоимостном выражении — на 66,7%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Объёмы выпуска в машиностроении в стоимостном выражении за январь–август текущего года составили уже 2,6 трлн тг, это почти 19% от всего выпуска в сфере обрабатывающей промышленности страны и около 9% — от всего промышленного производства по РК в целом.

"Почти половину выпуска в машиностроительной отрасли республики обеспечивает казахстанский автопром: 1,2 трлн тг за восемь месяцев, рост в стоимостном выражении — на 66,7%, в реальном — на 41,4%. Для сравнения: в целом по обрабатывающей промышленности реальный рост производства составил всего 3,1%. Таким образом, автопром является ключевым драйвером развития несырьевой индустрии Казахстана", - говорится в сообщении.

Основной объём выпуска (88%) автопрома РК сконцентрирован в Костанайской области (Allur) и Алматы (Hyundai Trans Kazakhstan и Hyundai Trans Almaty): 596,6 млрд и 418,8 млрд тг соответственно. Ещё 55 млрд тг обеспечили производители Карагандинской области, 39,6 млрд тг — Абайской, 37,4 млрд тг — Акмолинской. На прочие регионы республики пришлось 9,1 млрд тг.